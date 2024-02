Välisliigades käis platsil kuus korvpallikoondislast, aga võidurõõmu maitses neist vaid üks

Itaalia kõrgliigas sõitis Kaspar Treier koos Sassari Dinamoga külla Tortonale. Kuigi 24-aastase eestlase koduklubi võitis avaveerandi, siis ülejäänud matši valitsesid kohtumises 79:62 peale jäänud võõrustajad. 204-sentimeetrine suur äär rassis väljakul viis minutit, mille vältelt ta viskeid ei võtnud, küll sai ta kätte kaks lauapalli. Sassari on tänavu võitnud 20-st matšist kaheksa, kohamängudele viiv kaheksas koht on neist kahe võidu kaugusel.

Sarnases taktis käis Saksamaa meistrisarjas Artur Konontšuki käsi. Tema koduklubi Oldenburg võitis võõrsil Bundesliga liidri Chemnitzi 99ersi vastu avaveerandi, aga lõpuks said nad kindla 69:87 kaotuse. Vahetusest sekkunud 23-aastane Konontšuk viskas 22 minutiga viis punkti (visked mängust 2/5 ja vabaviskejoonelt 1/1) ja võttis maha kaheksa lauda. Oldenburg on võitnud 20-st matšist üheksa, millega nemadki on play-offi joone all.