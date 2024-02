DELFI OTEPÄÄL | Riiber oli ehmunud Ilvese kiirusest: kui lõpusirgel kõrvale vaatasin, olin üllatunud – ta on ikka siin

„Lahe võistlus. Oleme Kristjaniga mõlemad kiired kutid. Pidin viimse välja panema, et teda võita. Raskeks läks,“ tunnistas Riiber. „Tundsin end enesekindlalt, sest teadsin, et olen teistest lõpus kiireim. Eilne ühisstardiga sõit näitas, et mu keha töötab kenasti. Pidin siiski mõtlema Kristjanile, hoidma tempot ja tooma võitluse lõpusirgele. Arvasin, et kui oleme heal positsioonil, jagame omavahel esimese ja teise koha.“