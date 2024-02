DELFI VIDEO | Riiberiga võidu nimel vägeva heitluse pidanud Kristjan Ilves: Jarl ütles finišis, et olen kuradima kiire

Ilves tunnistas võistluse järel, et oli keeruliste ilmaolude tõttu hüppevõistluse eel omajagu närvis. „Täna oli tunduvalt rohkem närvi sellepärast, et nägin olud võivad väga halvad tulla. Saan öelda, et tuli jällegi parem hüpe kui eile, sest olud olid tõesti väga rasked,“ rääkis Ilves videointervjuus. „Suutsin kindla hüppe teha ja imestan isegi, et kus kohast see kindlus on tulnud. See on veits müstika, aga tore, et ka müstilisi asju juhtub ja pole ainult halbade asjade poole kaldu.“