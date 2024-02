Thierry Neuville andis vihje oma tuleviku kohta

Belglane on aastaid maailmameistritiitlit jahtinud, kuid siiani on see saavutamata ja tema arvel on viis MM-hõbedat.

„Mida vähem on võistlejaid, seda suuremad on võimalused meistritiitlile. Aga mulle see olukord ikkagi ei meeldi. Minu meelest on see isegi veidi kurb,“ tunnistas Neuville Belgia väljaandele La Derniere Heure.