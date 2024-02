Sportlaste karm hinnang: iga teine usub, et MK-sarjas võistlevad ka dopingukasutajad

Aftonbladet esitas selle hooaja eel eri riigi suusatajatele lihtsa küsimuse: kas suusatamise MK-l on teie arvates dopingut kasutavaid võistlejaid? Vastuse „jah“ andis 52,5 protsenti ja „ei“ 47,5 protsenti suusatajatest.

Kokku oli vastajaid 40, esindatud olid 17 riigi sportlased. Küsitlusele vastasid nad anonüümselt, vahendab Ilta-Sanomat.

Sportlaste karm hinnang dopingu tarvitamisele üllatas Rootsi tippsuusatajaid.

„Kõlab hirmutavalt. Võib-olla olen ma sinisilmne blondiin, et arvan, et keegi ei kasuta dopingut. Ilmselt hullumeelne, aga kui asjale lähemalt mõelda, võib see ikkagi olla [et kasutatakse dopingut],“ rääkis Maja Dahlqvist.

Calle Halfvarsson on üsna kindel, et tema kõrval võistlevad ka dopinguipatused.

„Ma olen ilmselt inimene, kes usub, et alati on ühel või teisel viisil petmist. See on kahetsusväärne, aga sa pead sellega leppima. Ärge mõelge sellistele asjadele liiga palju. Peate püüdma pettureid võita,“ ütles Halfvarsson.

Aftonbladeti artiklis oli britt Andrew Musgrave ainus välismaalane, kes küsitluse tulemust kommenteeris.

„Alati leidub keegi, kes petab. Murdmaasuusatamisel on oma ajalugu. Tõenäoliselt on neid [dopingutarbijaid] üks või kaks. Ma ei usu, et kasutamine on laialt levinud,“ ütles Musgrave.

Ajaleht küsis ka, milline on sportlaste lemmikvõistlus. MK-sarja kõige popima etapi tiitli said Falun ja Ruka, mõlemad said kaheksa häält. Lahti etapi saagiks jäi kuus häält.

Lisaks küsiti, kas Venemaa suusatajad peaks rahvusvahelistele võistlustele tagasi lubama. 70 protsenti vastanutest oli seisukohal, et venelasi ei tohiks MK-sarja lasta.