TÄNA OTSEBLOGI | Laskesuusatamise MM jätkub meeste sprindiga. Mida suudavad eestlased?

Eestlasi läheb rajale kolm - Rene Zahkna stardinumber on 25, Kristo Siimeril 41 ja Raido Ränkelil 84. Kokku stardib 100 sportlast.

Selle hooaja MK-sarja sprindiarvestuse parim on norralane Tarjei Bö 288 punktiga. Sakslane Benedikt Doll on kogunud 269 ja Sturla Holm Lägreid 252 punkti. Esikaheksas on seejuures koguni kuus norralast.