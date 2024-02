VIDEO | Žalgiris võitis skandaalses mängus Crvena Zvezdat

Kui mängida oli jäänud umbes 19 sekundit, sai Žalgirise pallur Keenan Evans keskväljal palli ning kuna Crvena Zvezda mängijad käisid talle kõvasti peale, pööras ameeriklane jala keskväljaku joone poole ja söötis siis palli minema. Sellele järgnes kohalike fännide raevukas reaktsioon, sest suurele ekraanile kuvatud korduses võis tunduda, et Evans oli keskjoonele astunud.

Belgradi klubi peatreener Giannis Sfairopoulos kohtunikke otseselt ei süüdistanud, kuid vihjas, et nende otsus ei pruukinud olla õige.

„Ma ei kommenteeri kunagi kohtuniku otsust, sest kui ma seda teen, saan karistada. Samas nägi terve saalitäis rahvast midagi, nii et see ei saa olla 20 000 fänni viga,“ sõnas Sfairopoulos.

Evans oli omakorda väga pettunud Belgradi publiku käitumises. ​„Mulle ei meeldi, kui inimesed ei austa mängu, olgu see siis halb otsus või hea otsus kohtunikelt. Te võite karjuda ja viha välja elada, kuid asjade loopimine võtab teilt ära selle, et teid saaks nimetada suurepärasteks fännideks. See oli ohtlik. Mõni mängija oleks võinud vigastada saanud,“ sõnas Evans BasketNewsile.