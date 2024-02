OTSE DELFI TV-s | Pärnu Sadam vajab Liepaja vastu hädasti võitu

Pärnu asub hetkel play-offi piiril ehk kaheksandal kohal. Neil on tabelis 11 võitu ja 12 kaotust. Eile Keila Coolbetile kaotanud Liepaja (9-12) on kümnes.

Pärnu Sadama abitreener Martin Müürsepp: „Liepaja mäng keerleb Kristaps Kilpsi ümber, kes armastab võtta ette ja ka olukorrad ära lahendada. Liepaja on nö. kodumeeskond, kes väljas mängides liiga häid esitusi ei tee. Seda kinnitab fakt, et Liepajas ei ole me neid viis aastat suutnud võita. Võrreldes Liepajas peetud kohtumisega läheme täna mängule peale hoopis teistsuguse enesekindlusega. Oleme viimastes mängudes suutnud tabada eemalt ning kontrollida ka lauavõitlust. Usume, et meie eelis ka täna saab olema just korvi alt. Ja täna mängime loodetavati ka Pärnus täismaja ees, kuna Pärnus toimub selle hooaja „22 sendi“ mäng!“