DELFI NOVE MESTOS | Naised andsid lootust. MM-ide parima koha sõitnud Ermits nautis supersuuski

Kui Tuuli Tomingas ja Regina Ermits olid vastavalt püsti- ja lamadestiirus kaks märki üles jätnud, paistis, et Eesti koondisele koidab üsna nukker õhtu. Ent lõpuks jõudis Tomingas viimase aja esitusi arvestades korralikule 24. kohale ja Ermitsa 25. positsioon tähendas tema MM-ide parimat tulemust. Neid lahutas 0,3 sekundit.

Oleksite all pidas Ermits silmas esimese tiiru kahte möödalasku. „Need olid oma vead, lasud läksid alla. Kogu sihtimispilt oli all. Kui teine ka tuli, mõtlesin, et ei saa nii palju mööda lasta. Teadsin neid vigu, sellest ongi kõige rohkem kahju,“ selgitas ta.