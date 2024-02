Robert Rooba nägi kahes kaotuses positiivset, kuid klubitulevik jäi küsimuseks: ületame silla siis, kui selleni jõuame

„See on väga positiivne. Alati tuleb vaadata tulemuse taha. Mängisime koondise vastu, kes valmistub maailmameistrivõistlusteks. Nad on siin täies kooseisus ja suurfavoriidid, samas meil on mitmeid puudujaid. Suutsime vastu nende vastu olla mängus sees. Jah, nad suutsid väravad ära lüüa, kuid see oli hea proovikivi võrrelda ennast selgelt tugevama vastase vastu,“ analüüsis Rooba.