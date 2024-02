DELFI VIDEO | Kodupubliku ees poodiumiarve avanud Kristjan Ilves: see on tõesti magus. Ma eeldan, et siit algab väike tõus

Ilvese sõnul on kodupubliku ees poodiumile kerkimine väga magus. „Täna läksid kõik asjad paika ja ilmselt tegin siin näidatud neljast hüppest ka parima. Tuuleolud ei olnud küll kõige paremad ja see näitab, et hakkan mingisugust kindlust leidma,“ rääkis Ilves pärast võistlust. „Viimane mõnus nõks on veel puudu, aga see hüpe oli juba ideaalile väga lähedal.“