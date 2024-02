Eesti Premium liigasse tõusnud jalgpalliklubi FC Nõmme United peasponsoriks sai spordiennustusportaal TonyBet

TonyBet Eesti juhi Alice Laas sõnul on spordiennustusportaalil hea meel anda panus Eesti jalgpallimaastiku mitmekesisusse ning toetada Nõmme Unitedi meeskonda kui kõige värskemat verd kodumaises kõrgliigas. „FC Nõmme United on hea näide sellest, kuidas esindusklubi on loodud ja kõrgliigasse jõudnud tänu Mart Poomi jalgpallikoolis tehtavale kvaliteetsele ja järjepidevale tööle,“ lisas TonyBet Eesti juht.