Riik toetab tänavu rahvusvahelisi spordiüritusi kuni kuue miljoni euroga

Täna, 9. veebruaril avaneb uus taotlusvoor , mille raames toetatakse järgmise nelja aasta jooksul kokku ligi 12 miljoni euroga rahvusvaheliselt väga kõrge tasemega suuri spordivõistlusi, mis olemasolevatesse meetmesse ei sobitu, kuid millel on suur riigi turundamise potentsiaal ning mis on riigi jaoks olulised.

Lisaks toetatakse rahvusvahelisi spordivõistlusi taotlusvoorust „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine“, mille eesmärk on tuua Eestisse suursündmusi, mis rikastavad nii kultuuri- kui ka spordielu ning elavdavad Eesti majandust. Voor arvestab eelkõige ürituste majanduslikku mõju – tingimuseks on, et ürituse tulemusena välisrahaga Eestis tehtud kulutustelt laekuv maksutulu riigile peab olema võrdne vähemalt toetuse 1,2 kordse summaga.