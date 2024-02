Jamaica sprindilegend lõpetab Pariisi olümpia järel karjääri

„Mu poeg vajab mind. Oleme abikaasaga koos olnud juba enne seda, kui võitsin 2008. aastal kulla. Ta on end minu jaoks ohverdanud. Me oleme partnerluses, üks meeskond. Ja just tänu sellele toele olen ma saanud teha asju, mida olen kõik need aastad teinud. Ja ma arvan, et nüüd ma võlgnen neile midagi muud,“ selgitas jamakalanna oma lõpetamisotsust.