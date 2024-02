„On väga põnev alustada oma hooaega sellise üritusega nagu Rootsi ralli. Lumel on alati nauditav sõita ja see on üks parimaid tundeid, mis ralliautos olla saab. Rootsi on meie jaoks varem olnud hea võistllus, kuid eelmisel aastal me nii tugevad ei olnud, seega tahame tänavu uuesti võitluses olla,“ sõnas Rovanperä.