Tiitlikaitsja Tänak Rootsi ralli eel: anname endast parima, et taas eesotsas olla

„Rootsi on väga tore ralli, kus on peamine puhas sooritus teha. Teed on lihtsad ja tasased, nii et see ei tekita autodele suuri probleeme ja see muudab tippkiiruse saavutamise lihtsamaks,“ kommenteeris Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

„Varem on Umeas tore olnud ja ma tahaks veel kord näha suuri lumevalle ja jäiseid teid. Lumevallid on Rootsis pigem toeks kui riskiks. Enamasti saad neid piiride kompamiseks enda huvides ära kasutada. Kui lumevall sind endaga kaasa viib, oled ilmselt selle piiri ületanud.“

Eestlane saavutas mullu Rootsis etapivõidu ja läheb kõrgeimat kohta püüdma ka tänavu.

„Täielikus pimeduses toimuvad kiiruskatsed pakuvad alati omajagu väljakutset. Näha pole kuigi palju, mõnikord ainult seda, kuhu tuled näitavad. See asjaolu koos lumel sõitmisega tähendab, et võite ootamatult külili lennata. Teisest küljest on lumi üsna hea helkur, nii et ma ütleksin, et seal on lihtsam sõita võrreldes selliste mudaste kohtadega nagu Wales. Meie eesmärk on teha hea võistlus. Võitsime siin eelmisel aastal ja anname endast parima, et taas eesotsas võidelda,“ lisas Tänak.

Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul ootab nii Tänakult, Thierry Neuville`ilt kui Esapekka Lappilt head esitust.

„Tahame jätkata võidukursil ja teame, et meil on potentsiaali, kuna Thierry ja Ott on siin varem võitnud. See on Esapekka esimene võistlus pärast eelmise aasta Jaapani rallit ja meil on hea meel näha tema uut hingamist, kui ta alustab oma osalise tööajaga kampaaniat. Rootsi on meie jaoks eriline koht tänu Craigi (mullu hukkunud Craig Breen - toim.) poodiumile eelmisel aastal, nii et on väga tore näha, et tema mälestust austatakse Brattby katse ümbernimetamisel,“ kommenteeris Abiteboul.

Rootsi ralli algab 15. veebruaril.