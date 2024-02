Tervistele ja loodusele kahjulikku fluori sisaldavate suusamäärete keelustamine oli talispordijuhtidel pikalt kavas, eelmisel aastal see keeld ka jõustus. Delfil avanes Otepääl toimuval kahevõistluse MK-etapil võimalus piiluda telgitagustesse ning uurida lähemalt, kuidas masin töötab, mis on võimalikud probleemid ja kas masinat on võimalik kuidagi ka petta.