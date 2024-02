Paide Linnameeskonnast lahkunud Kaimar Saag leidis uue klubi

Tuleviku tegevjuhi Rihard Reimaa sõnul on Saagi liitumine Tuleviku esindusmeeskonnaga väga oluline täiendus, sest mehe kogemustepagas nii mängija kui treenerina on Viljandis väga oodatud.

„Süda lihtsalt kutsus Viljandisse,“ sõnas Saag ja tõdes, et kuigi aastate jooksul on pallitud mitmetes välisriikides ning ka Eesti erinevates linnades, siis sellist missioonitunnet nagu Viljandi klubi vastu, pole Eestis kuskil mujal tekkinud.

Esindusmeeskonna peatreener Indrek Ilves on täna toimunud liitumise lõplikku otsust oodanud juba detsembrikuust saati ning on värske täienduse üle siiralt õnnelik.

„Juba selle lühikese aja jooksul, mis Kaimar koos meiega treeninud on, on näha tema suurt pühendumist ja ambitsiooni meeskonda arendada,“ lisas Ilves. Ta rõhutas, et Kaimari mängiva abitreeneri positsioon annab kindlasti mõtteainet kogu esindusmeeskonna taustasüsteemile, sest kahe rolli sujuv ühildamine on põnev väljakutse. „Lähipäevil paneme detailse plaani ja rollid paika ja hakkame liigahooaja alguse poole tüürima,“ lisas Ilves.