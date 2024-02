VIDEO | Ronaldo läks provotseerivalt käitunud vastasklubi fännidega korralikult raksu

Pärast lõpuvilet platsilt lahkudes ajas portugallase närvi üks staadioni töötaja, kes talle ette jäi. Ronaldo rehmas käega, et talle teed antaks.

39-aastane Ronaldo esindab Al Nassrit alates 2023. aasta jaanuarist ning on siiani löönud 50 mänguga kokku 44 väravat.

Al Nassri on hetkel Saudi Araabia meistriliigas teisel kohal. Liider on just Al Hilal.