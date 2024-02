BLOGI JA FOTOD | Prantslannad teenisid sprindis nelikvõidu, Tomingas ja Ermits tegid tubli sõidu

Teatesõidu vahele jätnud Susan Külm stardib numbriga 37, segateates viimase vahetusega neli kohta tõusnud ja Eesti 12. kohale aidanud Regina Ermitsa stardinumber on 68. Neljanda meie naisena osaleb Johanna Talihärm (nr 81). Kokku läheb rajale 93 sportlast.

Tänavuse MK-hooaja arvestuses on naiste sprindis edukaim olnud norralanna Ingrid Landmark Tandrevold 319 punktiga. Prantslanna Justine Braisaz-Bouchet on teeninud 286 ja itaallanna Lisa Vittozzi 233 punkti. Tomingas on selles arvestuses 22. kohal (68p).