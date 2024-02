TÄNA OTSEBLOGI | Kristjan Ilves alustab Otepää MK-etappi murdmaasõiduga

Meeste tänane hüppevõistlus algab kell 16. Laupäeval ja pühapäeval võisteldakse juba traditsioonilisel Gunderseni meetodil, kus esimesena on kavas hüpped.

„Kolm üpris stabiilset hüpet. Aga eks ma tunnen seda mäge ja tean, mis siin need nõksud on. Loomulikult ma ei tee mingeid superhüppeid siin endiselt, aga seda on võib-olla palju tahta,“ analüüsis Ilves treeningvoorus ja eelvõistlusel tehtud hüppeid.