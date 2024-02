Premium liiga eelmise hooaja parim väravakütt kolis Itaalia tugevuselt neljandasse liigasse

Nüüd pühkis 28-aastane Koskor Eesti tolmu jalgadelt ja tema uus koduklubi on Itaalia tugevuselt neljanda liiga meeskond Asti Calcio. Itaalia liigasüsteemis on Serie D-s üheksa divisjoni, Asti hoiab Serie D - Girone A tabelis 20 klubi seas üheksandat kohta ehk laias laastus on tegu saapamaa tugevuselt umbes 175. klubiga.