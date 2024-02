KUULA | „Mis tunne on?“ Kaspar Taimsoo suurest elukorralduse muutusest ja uuest väljakutsest sõudmises

Detsembri esimestel päevadel karjääri lõpetamisest teatanud Taimsoo töötab nüüdsest AS Ridango kontoris ärianalüütikuna. Antud tööks vajalikke teadmisi on ta omandamas kood/Jõhvis, kuhu ta läks õppima tarkvarainseneriks.

Taimsoo räägibki, kuidas on kulgenud üleminek ühelt elualalt teise ehk sportlasest kontoritöötajaks. Samas on ta jätkuvalt seotud ka sõudmisega. Oma panuse annab ta kodulinnas Viljandis ning praeguseks on tema teenete vastu huvi tundnud ka norralased, kellega ta läheb varsti Hispaaniasse laagrisse.