Eesti jalgpallikoondis kohtub Rahvuste liigas vanade tuttavatega

Alagrupi esimene mängude aken on septembri alguses, teine oktoobri keskel ning 19. novembriks on gruppide lõppseisud selged. Kui Eesti peaks jõuab play-offi, kus on mängus C-tasemelt tõusmine või langemine, siis need toimuvad uue aasta märtsi lõpus.