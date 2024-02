Mis on kahevõistluse PCR, mis päästab kõiki? Ilves: eelvõistlus on ülimalt oluline, eriti tänavu Otepääl

Võiks arvata, et kahevõitlejatele on PCR (provisional competition round) pelgalt võimalus teha päev enne MK-etappi või etappe hüppemäel üks õhulend lisaks ning korraldajatele tüütu lisakohustus, kus on ametis kogu masinavärk nagu pärisvõistlusel, aga ei. Nii sportlastele kui korraldajatele on see vaat, et nädalavahetuse kõige tähtsam võistlus, mis võib päästa ühe järgmistest päevadest.