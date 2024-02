Kellega loositi Eesti ühte gruppi? Vana mandri 16 paremat on A- ja järgmised 16 B-tasemel, Eesti kuulub C-tasemele. C-tasemel on neli alagruppi, mille võitjad pääsevad otse tase kõrgemale ning teine koht läheb play-offi. Meie peamine eesmärk on vältida viimast kohta, millega üsna suure tõenäosusega kukutaks Eesti tagasi nii-öelda mudatasemel. Pariisis toimunud UEFA kongressi järel toimunud loosimisel läks Eesti C1-alagruppi, kus sinisärkide vastased on Rootsi, Aserbaidžaan ja Slovakkia.