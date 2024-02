DELFI VIDEO | Kristjan Ilves: Seefeldi MK-etapi järel tuli pea puhtaks saada

Kristjan Ilves teenis eelvõistlusel 99,5 meetrise õhulennu ja kohtunikelt saadud 127,1 punktiga neljanda koha. „Kolm üpris stabiilset hüpet. Aga eks ma tunnen seda mäge ja tean, mis siin need nõksud on. Loomulikult ma ei tee mingeid superhüppeid siin endiselt, aga seda on võib-olla palju tahta,“ analüüsis Ilves treeningvoorus ja eelvõistlusel tehtud hüppeid.

Möödunud nädalal Seefeldis valmistas Ilvesele enim muret hüppemäel toimuv. Ta tunnistas, et Otepää võistluse eel tuli lihtsalt pea puhtamaks saada. „See tähendab, et ma pole hüpetele mõelnud ega neid teinud. Ühe tehnikatrenni eile tegin, aga see on kõik. See on selge, et kõik on peas kinni,“ jätkas Ilves.