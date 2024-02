Kalev Kruus: noorust meenutades mõtlen, et jumal tänatud, jalad on all ja ma pole ratastoolis

Kalev Kruusi päevad on planeeritud minutilise täpsusega. Muidu poleks võimalik jagada ennast spordiülekannete kommenteerimise, saadete juhtimise, sportimise ja lastele autojuhiks olemise kohustuste vahel. Alates sellest nädalast muutub ta töö aga veelgi tihedamaks. Spordiülekandeid, mida seni said eestlased vaadata Viaplay platvormi kaudu, näeb nüüd Go3 Spordi kanalitelt.

„See toob tohutult tööd juurde. Kuidas kõik toimima hakkab, on raske ütelda. Kindel on aga see, et nägemata ei jää kellelgi midagi,“ sõnab Kruus. „Aastas tuleb meilt nüüd kuus tuhat tundi spordiülekandeid.“ Rohkem ei saa ta seda teemat puudutada. Küll aga võime rääkida Kruusiga temast kui spordikommentaatorist ja kiigata armastatud telemehe igapäevaellu.