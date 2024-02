BASKET TV | Kristian Kullamäe: hispaanlaste jaoks oleme me nagu näitlejad. Nad elavad siis kaasa, kui näevad, et annad sada protsenti

Eesti meeste korvpallikoondise tagamängija Kristian Kullamäe debüteeris koondises 2018. aasta veebruaris, kui MM-valikturniiri raames alistati Iisrael. Välisklubidega on 24-aastane Kullamäe olnud seotud juba kaheksa aastat. Esialgu siirdus ta Saksamaale, kust ta kolm aastat hiljem liikus Hispaaniasse, sealt edasi Leetu. Tänavusest hooajast alates on ta tagasi Hispaanias ja taskus on leping kõrgliiga klubiga Bilbao Basket.