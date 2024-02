KUULA | „Tõelised võitjad“. Mallika Koel: kurjuse ega tigedusega ei jõua kusagile!

Mallika Koel: Võib-ollalt ma räägiks ikka sellest, miks me enam edasi pääsenud, sest tegelikult Tiik Sirly oli tippvormis, tema nimel on ju ka mitmevõistlus, on tema nimel. Nii seitsme- kui ka viievõistlus on tema nimel siis ka oda, kuul, ketas tema nimel. Ta ei saanud enam realiseerida maailmatasemel, et me saime küll maailma mängudel, muudel mängudel, Virtuse mängudel käia. Aga kahju oli see, et Hispaania võistkonnas korvpalli võistkonnas olid tavainimesed. Ja sealt me saime kõik disklahvi. Ja kui ikka praegu on meil antud ju ainult näidisalad, ei ole ju oda ja ketas sees. Et need olid eestlaste alad, sellest on kahju. Aga kui me tuleme Londonisse tagasi siis, ütleme Jüri Bergmann, kes ääretult meeldiv inimene, ääretult meeldiv inimene, kes soostus kuus aastat järjest iga laupäev tulema kell seitse oma kodukohast, et oodata, millal mina tulen Tallinnast, et Rakveresse minna trenni. Kuus aastat iga laupäev ja Liiviga rõõmustasime, kui ühel jälle IPC võistlustel sai ta 13.30. Vot see oli niisugune rõõmu, rõõmutunne. Et see kuus aastat ei olnud asjatu ja selle peale ütlen ma nii, tehke järgi, see ei ole võimalik kinni maksta.

Mallika Koel: Absoluutselt õige. Kui ma alustasin, siis olid learning ability, õpiraskustega siis edasi läks natuke nagu mental handicapiks, aga nüüd on kindel reegel, et IQ peab olema 75 või madalam. Mul on mitmed sportlased, kellel on 76, mitmed. Ja siis lisaks see käitumise skaala, mis tuleb ära teha. Nii on kergejõustikuga, ujujatel on lisaks nende testidele veel ka füüsilised testid, näiteks ujujad peavad oskama ujuda ka rinnuli. Et, et noh, mis mõnele on väga raske ju. Et see ei ole kerge. Ja mul on alati nüüd kahju nendest lastest. Et neid, kui me tahame IPC saada, siis nad peavad neid teste tegema kaks korda. Siin ei ole võimalik valetada. Et siin teed natuke teistmoodi, aga kontroll on seal kõrvalkabinetis, sa pead olema aus. Ja nii lihtne see ongi. Ja et, et nad korduvalt peavad tõestama, et ta on puudega. Nad ei ole rumalad ja sellepärast on meil nihuke kokkulepe niisugune. Ma ei räägi, räägime tulemustest. Aga kui noh, kui ma millegist räägib, ma alati ütlen, et kas ma võin seda teha. On olnud ka sportlased kuskil räägitud, väga head tulemused olid kettaheites ühelt noorelt ta helistas ajalehte, küsis, aga mina ei ole lubanud, et kõiki asju on olemas, aga praegu kõigega räägime, ost, lennupiletit küsin kas ma võin osta. Kas ma võin teha seda, et luba on olemas.