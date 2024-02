MM-karavan võib juba järgmisel aastal naasta Lähis-Itta

Kui viimastel kuudel on saanud üha kindlamaks, et järgmisel aastal toimub etapp nii Paraguays kui ka Iirimaal, siis sarjaga seostatakse veel ka kolmandat uut võistluspaika.

MM-sarja kampaaniajuht Simon Larkin on kindlal veendumusel, et 2025. aastal toimub üks etapp Lähis-Idas. Kõige tõenäolisemaks võõrustajariigiks peetakse Saudi Araabiat, kus toimuvad juba regulaarselt Dakari ralli ja F1-sarja etapid.

„Olen kindel et 2025. aastal on meil etapp Lähis-Idas. Töötame selle kallal vahetpidamata,“ rääkis Larkin Motorsport.comi teatel. „Lähis-Ida on meie klientide jaoks äärmiselt kriitiline turg. Veel paar aastat tagasi oli meil sellest piirkonnast MM-sarjas igal tasemel sõitjaid. Sooviksime selle taaselustada.“