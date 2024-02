Johannes Erm püstitas teivashüppes isikliku rekordi ja näitas head kiirust

„Johannese soov on seal võistelda, aga eks meil on probleeme, millega kokku puutume ja mida peab sättima natuke, ravima veel ennast. Vaatame, teeme Eesti meistrviõistlused ära ja siis näeb, kuidas olukord on,“ ütles Peel, vahendab ERR Sport .

Karel Tilga võttis vastu otsuse, et jätab Glasgows toimuvad MM-võistlused vigastuse tõttu vahele, et keskenduda suvistele suurvõistlustele. „Elu on näidanud, et need linnud, kes talvel laulavad, on kevadel kassi kõhus,“ lisas Peel.