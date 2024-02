FC Floraga liitus Eesti noortekoondise vasakäär

„Stevin Kerge on kiire ja tehniline mängija äärel, kes toob juurde teravust. Kindlasti peab ta veel kohanema meie standarditega, kuid materjal, millega tööd teha, on huvitav,“ iseloomustas FC Flora peatreener Norbert Hurt meeskonna uut täiendust.

„Mulle väga meeldib FC Flora meeskonnas, siin valitseb suurepärane õhkkond! Mind ümbritsevad inimesed on väga heasoovilikud ja avatud, saan nendega rääkida nii jalgpallist kui paljudest muudest asjadest. Treenerid on väga avatud ja annavad ausat tagasisidet nii õnnestumiste kui puudujääkide kohta. Tunnen ennast üha rohkem osana mõnusast kollektiivist, kus on suurepärased kaaslased,“ sõnas Kerge.