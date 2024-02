Kalle Rovanperä sattus metsiku vandenõuteooria keerisesse

Rovanperä juhtis eelmisel nädalavahetusel Põhja-Soomes peetud võistlust kindlalt, kuid katkestas tehniliste probleemide tõttu vaid kilomeeter enne viimase kiiruskatse lõppu.

Kuigi Toyota tiimijuhi Jari-Matti Latvala sõnul tingis katkestamise ootamatu õlileke, mis viis mootori õlirõhu kriitlise piirini, on levima hakanud ka teistsugused kuuldused.

Soome portaal Ralli.fi kirjutab, et osad inimesed kahtlustavad, et tegelik katkestamise põhjus oli selles, et Rovanperä Toyota Yaris Rally1 autole olid tehtud uuendused ning katkestamise abil välditi tehnilist kontroll, mis oleks need paljastanud.

„Nad varjasid inspektorite eest midagi, aga milliseid uusi osi proovisid nad KR69 autol?“ kirjutas üks rallifänn võistluse järel Rallit.fi toimetusele saadetud sõnumis.

Latvala tunnistas, et Rovanperä sõitis Lapimaal Toyotaga, millel olid tõesti mõned uued osad.

„Rallidel on alati uusi osi. Vanus ja kilomeetrid tähendavad, et kahjustused tekivad tõenäolisemalt pigem vanas kui uues osas. Testimisel kasutatakse vanu detaile ja nendega on veidi suurem risk. Ja nüüd juhtus see siin,“ selgitas Latvala soomlase katkestamist.

Sotsiaalmeediasse on ilmunud ka video sellest, kuidas Rovanperä viimasel katsel seisma jäi ja tema masina kapoti alt suitsu tõusis. Selle klipi põhjal on küll raske uskuda, et soomlane tahtlikult katkestas.

Rovanperä katkestamise järel tõusis Arctic ralli võitjaks tema meeskonnakaaslane Elfyn Evans.

Järgmine MM-ralli, mis peetakse Rootsis, algab järgmisel neljapäeval.