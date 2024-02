Venemaa jalgpallijuht: UEFA ei taha meid Aasiasse lasta

Venemaa alaliit on kaalunud UEFA-st lahkumist põhjusel, et neil ei lubata Ukrainas alustatud agressioonisõja tõttu osaleda rahvusvahelistel võistlustel.

RFU peasekretär Maxim Mitrofanov ütles Sport-Expressile, et kuigi Euroopa alaliit on venelasi karistanud võistluskeeluga, ei taha nad Venemaast loobuda.

„Nad [UEFA] ütlesid meile: „Me ei ole valmis teid lahti laskma.“ Mõne aja pärast teatasid nad juba ühemõtteliselt: „Venemaa kaotus on see, mida me ei taha“,“ sõnas jalgpallijuht.