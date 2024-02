Levadia üleminekupahandusest: meil oli Kristaliga varasem kokkulepe olemas

Mullu liigas teise koha saanud Levadia meeskond tegi kolmapäeval avalduse, kus esitas endapoolse nägemuse. „Esiteks tahame rõhutada, et FCI Levadia peamised põhimõtted on ausus, korrektsus ja professionaalsus - nii jalgpalliväljakul kui ka sellest väljaspool. FCI Levadia on üks suur jalgpalliperekond, kus igaüks oma panusega aitab kaasa Eesti jalgpalli üldisele arengule, mille osaks oli teatud ajani ka Patrik Kristal,“ kirjutas Levadia avalduses.