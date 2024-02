Simple Session naaseb järgmisel aastal Unibet Arena hiigelväljakule

Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre sõnul on ekstreemspordi entusiastid ja kogukond nii Eestis kui ka üle maailma naasmist rohke publiku ette väga oodanud. Kalmre jagab entusiasmi ja lootust, et võrreldes vähem mahutava Põhjala tehase ja käesoleva aasta Tartus sündmusega tuleb järgmisel aastal taas tuhandeid ekstreemspordientusiaste kokku.

„Simple Sessioni tagasitulek Unibet Arenale, kus festivali Tallinna ajalugu alguse sai, on märgiline mitmes mõttes – oleme valmistamas ette midagi erakordset, et tähistada festivali 25. sünnipäeva, ja samas tahame taas näidata ürituse massiivsust ja efektsust, mille poolest Simple Session kuulus on – paljud sõitjad on suurele areenile kohaseid kõrgeid ja järske rampe ning pargisõidu-distsipliini väga igatsenud,“ räägib Kalmre.