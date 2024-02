Hispaania suur olümpialootus sai ootamatult võistluskeelu

WA teatel on Katir viimase 12 kuu jooksul esitanud oma asukoha kohta valeandmeid ja seega hoidunud dopinguproovi andmisest kõrvale kolm korda.

Talle määratud võistluskeeld on hetkel tähtajatu, sest juhtumi uurimine jätkub.

Ajalehe Marca teatel on Katir kõik süüdistused tagasi lükanud ja plaanib otsuse edasi kaevata.

„Arvan, et ma ei ole viimase aasta jooksul oma asukoha kohta valeinfot andnud. Ajal, mil see on selliseks märgitud, olen olnud testimiseks kättesaadav minu märgitud asukohas,“ teatas Marokos sündinud Katir.