BLOGI | Laskesuusatamise MMi segateatesõidu võitis Prantsusmaa, Eesti lõpetas esitosina

Zahkna tunnistas ERRile, et tal oli rajal raske ja ka suusad polnud kõige paremad.

„Juba esimene laskumine avastasin, et pagan, täna ei ole vist meie päev. Sakslastel oli samas kohe näha, et neil oli ülihea suusk. Üllatavalt suured suusa libisemise erinevused. Tiirus oli meeldivalt kerge tuul, aga rajal oli tõesti raske,“ sõnas ta.

„Ei olnud hea päev. Sõidutunne oli äärmiselt kehv. Laskmisel oli asend kindel ja tundus, et kõik klapib, aga lamadestiirus padrunikesta välja tõmmates kiilus kest sisse kinni ja siis läks rütm sassi. Siis tulid ka varud. Püsti oli laskmine minu kohta pigem okei, kuigi tuli kaks varu,“ kommenteeris Tomingas.

Ermits jäi enda ja terve koondise esitusega rahule: „Ma arvan, et täitsa tip-top koht on 12. Eks me ikke ootame seda top kümmet, aga vahest siis järgmises teates.“