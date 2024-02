Ainsa eestlasena ujumise MM-il osalev Zirk: veebruar on kummaline aeg tiitlivõistluseks

Reeglina on ujumise maailmameistrivõistlused leidnud aset suvel, kuid tänavu hakkavad maailma parimad ujujad heitlema medalite nimel veebruaris. Eesti koondise värve kaitseb ainsa sportlasena Kregor Zirk.

Pühapäeval tehakse Dohas veealade MM-il algust ujumisega basseinis, mis on ujumismaailma löönud kahte leeri. Ühed toetavad tiitlivõistluste sagedast toimumist ning teised leiavad, et traditsioone ei tohiks rikkuda.

Eesti koondist on tänavu esindamas vaid meie viimaste aastate parim meesujuja Kregor Zirk, kes ei näe suurt probleemi tiitlivõistluse ebatraditsioonilises ajastuses. „Kuna covidi tõttu läksid tiitlivõistlused nihkesse, siis ujumises on tõesti tekkinud olukord, kus neljal järjestikusel aastal peetakse ujumise MM, mis viimased 20 aastat on traditsiooniliselt olnud iga kahe aasta tagant,“ avab Tartust pärit ujuja tausta.

“Tõsi, veebruar on ehk kummaline aeg ujumise tiitlivõistluseks, kuid suvel on olümpiamängud ning ega suures plaanis vahet ei ole. Sellel perioodil osaleksin muidu nii mina kui ka teised tippujujad muudel kommertsvõistlustel, kuid nüüd on võimalus seda teha MM-il ja absoluutses tippkonkurentsis.“

Medalihind grammi võrra odavam

Kuigi mitmed koondised eesotsas Ameerika Ühendriikidega osalevad võistlustel väiksema arvu ujujatega kui tavapäraselt, siis tippujujatest Dohas puudust ei ole. „Ilmselt võrreldes eelmisel suvel toimunud MM-iga on medalihind ehk gramm odavam, kuid kindlasti mitte kõigil aladel,“ sõnab Zirk. „Olen üsna veendunud, et finaali pääsemiseks tuleb näidata üsna sarnaseid tulemusi nagu mullu.“