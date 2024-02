Suure tunnustuse osaliseks saanud Üllar Kerde: muidu ma räägin palju, aga täna olen sõnatu

„Ma arvasin, et minuga tehakse nalja, kui Tarmo Tiisler mulle ERR-ist helistas. Mul on küll esimesel aprillil sünnipäev, aga õnnesoovideks on natuke vara,“ vastas Kerde Delfi õnnitlustele. „Ma poleks iial uskunud, et saan sellise tunnustuse osaliseks, kuna ma pole midagi teistest erinevalt teinud. See on presidendi otsus, kuid minu jaoks on antud tunnustus natuke üle mõistuse.“