Labaselt käitunud fänn vihastas Argentina jalgpallurit. „Hoidsin end tagasi, sest mul on kaks tütart“

„See on sarnane rassismile. Ma ei usu, et kõik Rayo toetajad on nagu see mees. Tavaliselt koheldakse meid austusega. Kahjuks on rahva hulgas alati üks loll. Loodan, et seda ei juhtu teistes mängudes. Kui sarnane intsident juhtuks naise jalgpallis, oleks see palju suurem skandaal,“ rääkis Ocampos. „Hoidsin end tagasi, sest mul on kaks tütart. Loodan südamest, et nendega tulevikus midagi sellist ei juhtu,“ lisas ta.