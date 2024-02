TÄNA DELFI TV-s | TalTech mängib kodusaalis üllatusvõimelise Tallinna Kaleviga

Hooaega tugevalt alustanud TalTechi hoog on viimasel ajal raugenud. Järjepanu on kaotatud viis kohtumist, millega on langetud play-off´i kohalt välja. Hetkel hoitakse 10 võidu ja 13 kaotusega 10. kohta.

„Tallinna Kalev on kogenud võistkond, kellega on liitunud mitu uut mängijat. Nende meeste lisandumisega on neil piisavalt teravust tagaliinis ja parajalt musklit eesliinis, ning paar head meile tuttavat viskajat,“ analüüsis kohtumise eel TalTechi peatreener Alar Varrak. „Tuleb raske lahing. Meil paar viimast kuud on kulgenud üsna raskelt. Probleeme on olnud vigastuste ja haigustega. Ei ole erand ka homne mäng, kuid vaatamata sellele lähme võitlema ja võidu peale, et parandada tabeliseisu ja saada tagasi hea enesetunne.“