TIPPHETKED | Pärnu Sadam võitis ühisliiga punast laternat kindlalt

Pärnu Sadam on aastat alustanud viie võidu ja kahe kaotusega, millega on tõustud play-off´i viivale kaheksandale kohale. Terve hooaja peale on 23-st kohtumisest saadud 11 võitu. Kohe pärnakate kannul on ühe kaotuse enam saanud TalTech (11-13), kes võitis täna Kalev/Snabbi 105:74.