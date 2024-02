Marko Virtanen jätkab saalihokinaiskonna peatreenerina

„Mul on väga hea meel, et saan jätkata naiskonna peatreenerina koos olemasoleva treenerite tiimiga. Suutsime naiskonna mängu kõvasti parandada, kuid ikkagi on tunne, et midagi on veel pooleli,“ ütles Virtanen alaliidu pressiteate vahendusel.

„Mängijad lootsid samuti, et olemasolev treeneritetiim jätkab ja otsusest teada saades oli neil hea meel. On selge, et naiskond saab ümberkorraldusi ning praegu on hea aeg, et keskenduda noorte mängijate treenimisele. Meil on palju uusi häid noormängijaid, kes mängivad Eestis, Soomes ja Rootsis,“ lisas peatreener.