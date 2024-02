ARVUSTUS | Enzo Ferrari biograafia - dramaatiline nagu mees isegi

Raske on täpselt öelda, kumb on Itaalias suurem – kas usk katoliiklusesse või Ferrarisse. Möödunud suvel võrkpalli EM-i päevil Perugias ühes mägimajakesse rajatud kodumajutuses peatudes hakkas silma, et võõrustaja-vanamehe elutuba oli rohkem kaunistatud punaste automudelite kui kirikuteemaliste nipsasjakestega, vahekorras umbes 60% - 40% autode kasuks.