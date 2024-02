Olümpiavõitja lõpetab 31-aastaselt karjääri

31-aastane Prevc krooniti tunamullu Sloveenia segatiimiga olümpiavõitjaks ning Pekingi mängudel teenis ta hõbeda ka meeskonnavõistluses. Individuaalselt on tal Sotši olümpialt nii hõbe kui ka pronks.

2013. aasta Val di Fiemme MM-il teenis Prevc individuaalselt hõbeda ja pronksi ning kaks aastat varem toimunud Oslo MM-il meeskondliku pronksi. Lennumäel on sloveen kroonitud maailmameistriks aga koguni kolmel korral.

Lisaks võidutses Prevc hooajal 2015/16 MK-sarja üldarvestuses ja teenis toona ka nelja hüppemäe turnee tiitli. Kokku on ta teeninud 23 MK-etapivõitu, millest 15 tulid just hooajal 2015/16. Tänavu on Prevc MK-sarja punktitabelis 13. kohal, kuid pole veel kordagi poodiumile jõudnud.