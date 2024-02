Miami Interile vägeva värava löönud Anier: vahetasime Beckhamiga paar sõna, aga lepingut tal veel kaasas ei olnud

Retro FM-i hommikuprogrammile intervjuu andnud Anier kommenteeris väravat: „Võib-olla Neymar oleks pikali jäänud ja edasi rullunud, aga mulle meeldib püsti tõusta ja olukorrad lõpuni mängida, see on minu stiil.“

Mängust endast on Anieril muidugi ainult positiivsed mälestused: „Et see üleüldse aset leidis ja David oma võistkonna siia tõi ja ma ise mängida sain... Suurepärane sündmus, täismaja publikut, vägev emotsioon!“

„Vahetasime paar sõna enne mängu, kui ta meeskondi kätles. Ütlesin talle: „Hello, mister David, most handsome man in the world (tõlk: tere, härra David, kõige nägusam mees maailmas). Pärast mängu sain ka pilti teha. Tahtsin seda [hetke] jäädvustada. Olin ju väike poiss ja alles alustasin jalgpalliga, kui ta Manchesteris mängis. Ta on üks maailma suuremaid popikoone. Oli tore kohtumine ja jääb kindlasti kauaks meelde.“