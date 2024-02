Mart Seim läheb Bulgaariasse OM-piletit püüdma. Valgevenelased pürgivad olümpiale

2015. aasta MM-hõbe Mart Seim annab EM-ile viimase lihvi Tenerife laagris. Samas kohas on harjutamas ka kettaheite 2022. aasta maailmameister Kristjan Čeh koos treeneri Gerd Kanteriga. Hiljuti sotsiaalmeediasse postitatud videod annavad aimu, et Seim peaks olema viimaste aastate parimas hoos. „Mõnda numbrit olen praeguseks tõesti teinud. Ilmselgelt on toimunud edasiminek,“ tunnistas Seim.