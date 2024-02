Paf liiga publikunumber on 50% kasvanud. Mis on selle taga? Kas Kalev/Cramo ületab maagilise piiri?

Mis on kasvu taga? Ühest küljest rebisid numbri üles kaks kohtumist, millest Kalev/Cramo tegi vägevad sündmused. Hooaja avamatši Tartuga, millele eelnes Kristjan Kanguri lahkumismäng, vaatas umbes 3500 ning lahingut Prometeiga 6000 inimest. Aga samas on nende reamängudeski rohkem pealtvaatajaid kui mullu. Kui eelmisel hooajal oli nende kümnes kodukohtumises alla 350 inimese, siis tänavu on selliseid mänge vaid kaks. Paistab, et Kalevi kontoripoole järjepidev töö on vaikselt hakanud vilja kandma. Tõsi, abiks on seegi, et eurosari sai varakult läbi ja kohalikud matšid saavad selle võrra rohkem tähelepanu. Kuid Kalev/Cramol on tänavu võimalik teha ajalugu.